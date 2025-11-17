Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего

В январе — октябре 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го потребительские цены в Кыргызстане выросли на 7,1 процента. По итогам девяти месяцев инфляция составляла 5,5 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, с начала года в основном подорожали:

продукты и безалкогольные напитки — на 7,4 процента;

тарифы на услуги для населения — на 8,9 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 6,7 процента;

непродовольственные товары — на 5,6 процента.

Что подорожало и подешевело с начала года

Лидерство по росту цен с начала 2025 года держат свежие фрукты — 42,4 процента.

Читайте по теме В Кыргызстане усиливают мониторинг цен на социально значимые товары

Кроме того, заметно подорожали свежая рыба (на 15,7 процента), растительные масла (на 14,4 процента), свежее мясо (на 12,8 процента), в том числе конина (17,5 процента) , баранина (на 17,5 процента) и говядина (на 12,4 процента).

Также подорожали мед (на 7,4 процента), сливочное масло (на 6,2 процента), свежие овощи (на 5,6 процента), мука (на 4,8 процента), картофель и хлеб (на 3,8 процента).

Подешевели с начала года куриные яйца (на 11,5 процента), животные жиры (на 2,3 процента) и рис (на 1 процента).

Октябрьская динамика цен

В октябре по сравнению с сентябрем рост цен и тарифов в целом по республике составил 1,5 процента. Что подорожало:

непродовольственные товары — на 2,2 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,6 процента;

тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,9 процента;

продукты и безалкогольные напитки — на 0,9 процента.

В октябре больше всего подорожали копченая рыба (на 5,1 процента), молочные изделия, сыр и яйца (на 3,9 процента), говядина (на 2,5 процента), хлеб из пшеничной муки 1 сорта (на 2,4 процента).

Кроме того, подорожали животные жиры (на 2,3 процента), свежие овощи (на 2,1 процента), растительные масла (на 1,7 процента).

Интересно, по итогам октября Нацстатком не обозначил ни одного продукта, который подешевел бы.

Что дорожало по регионам больше всего

В январе — октябре этого года цены и тарифы выросли во всех регионах страны.

Максимальный рост (9 процентов) зафиксировали в Оше за счет повышения цен на алкогольные напитки и табачные изделия (на 12,1 процента).

Максимальный рост цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 10,5 процента) наблюдался в Чуйской области, на непродовольственные товары (на 8,1 процента) — в Баткенской.

Тарифы на услуги, оказываемые населению, заметнее всего выросли в цене (на 10,4 процента) в Бишкеке.

Потребительские цены и тарифы в октябре 2025-го по сравнению с сентябрем выросли во всех регионах республики. В Баткенской области он был существеннее — всего 2,1 процента.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За вторую неделю ноября стоимость минимального набора продуктов выросла на 26 сомов — до 6 тысяч 532 сомов.

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали помидоры и груши. Подешевели картофель, огурцы, перец, лук и морковь.

24.kg еженедельно отслеживает цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 262 сома. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го она подорожала на 165 сомов, а с начала года — на 465 сомов.

Как растет зарплата в Кыргызстане

В январе — сентябре 2025 года (по сравнению с девятью месяцами прошлого), по данным Нацстаткома, отмечено повышение на 19,5 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она, по данным Национального статистического комитета, составляет в Кыргызстане 42 тысячи 757 сомов.

Число официально зарегистрированных в КР безработных по итогам октября этого года — 41 тысяча человек. Это на 25,4 процента меньше, чем в 2024-м.