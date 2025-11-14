ВВП Кыргызстана превысил 1,4 триллиона сомов по итогам десяти месяцев 2025 года

По итогам января — октября 2025 года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, составил 1 триллион 427,3 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го он увеличился на 10 процентов, сообщили на пресс-конференции представители Национального статистического комитета.

Рост ВВП за месяц не изменился — по итогам девяти месяцев 2025 года он также составил 10 процентов.

По данным Нацстаткома, на долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 49,6 процента, отраслей товарного производства — 35,4 процента и чистых налогов на продукты — 15 процентов.

Основными отраслями, которые обеспечили рост промышленного производства, в отличие от января — октября 2024 года, стали производство фармацевтической продукции (в 2 раза), резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 33,8 процента) и пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 33,6 процента).

Рост потребительских цен и тарифов в январе — октябре 2025-го (по сравнению с декабрем 2024-го) достиг 7,1 процента. В годовом выражении инфляция по итогам десяти месяцев составила 9,3 процента. Ее рост ускорился — по итогам девяти месяцев она достигала 8,4 процента.