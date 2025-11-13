22:15
Центральная Азия нацелилась довести взаимную торговлю до $20 миллиардов

В Ташкенте сегодня прошло первое заседание Совета министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии. Форум организовало Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Стороны обсудили меры по увеличению товарооборота между странами региона до $20 миллиардов. По итогам встречи подписано совместное коммюнике, предусматривающее углубление экономического сотрудничества, развитие кооперации, совместных производств и новых инвестиционных механизмов.

Одним из решений стало создание промышленных площадок под единым брендом Made in Central Asia.

Проект направлен на продвижение региональной продукции и привлечение крупных инвесторов и международных финансовых институтов.

В Министерстве инвестиций РУз отметили, что совет станет постоянной площадкой для выработки согласованных подходов в торговой и инвестиционной политике государств Центральной Азии. 
