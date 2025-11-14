Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан может быть построена на два года раньше срока. Строительство идет быстрее первоначального графика и может завершиться за четыре года вместо шести, сообщил первый заместитель главы компании «Узбекистон темир йўллари» Хикматулла Рахметов.

Он подчеркнул, что темпы стройки превышают ожидания.

«Железнодорожный проект сегодня идет с опережением графика. Мы рассчитывали построить его за шесть лет. Но, если посмотреть на текущие темпы, возможно, удастся завершить и за четыре года», — сказал Хикматулла Рахметов.

Он также объяснил, какую выгоду даст запуск маршрута.

«Во-первых, это сокращает расстояние между Китаем и Европой, а также между КНР и странами Центральной Азии и Кавказа более чем на 1 тысячу километров по сравнению с существующими маршрутами. Это напрямую оказывает сильное влияние на нашу стремительно развивающуюся экономику», — отметил замглавы «Узбекистон темир йўллари».

Министр транспорта РУз Илхом Махкамов заявил, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан создает самый короткий региональный маршрут, связывающий Центральную и Южную Азию, а перспективный Трансафганский коридор обеспечит Республике Узбекистан и государствам Центральной Азии прямой выход к Индийскому океану через порты Пакистана и значительно увеличит транзитный потенциал региона. По его мнению, в дальнейшем эти два направления станут составной частью Транскаспийского транспортного коридора, «формируя непрерывный мультимодальный маршрут от КНР до Европы».

Напомним, 27 декабря 2024 года в Джалал-Абаде запущено строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Генеральный директор госпредприятия «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев сообщал, что строительство может продлиться около шести лет.

Согласно проекту, стройка международного транспортного коридора будет проходить по комбинированному варианту маршрута Кашгар — Торугарт — Макмал — Джалал-Абад — Андижан.

Длина железной дороги составит 532,53 километра, из которых около 312 километров будут проходить по территории КР.

Стоимость проекта предварительно оценивается в $4,7 миллиарда.