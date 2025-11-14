10:34
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Экономика
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан может быть построена на два года раньше

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан может быть построена на два года раньше срока. Строительство идет быстрее первоначального графика и может завершиться за четыре года вместо шести, сообщил первый заместитель главы компании «Узбекистон темир йўллари» Хикматулла Рахметов.

Он подчеркнул, что темпы стройки превышают ожидания.

«Железнодорожный проект сегодня идет с опережением графика. Мы рассчитывали построить его за шесть лет. Но, если посмотреть на текущие темпы, возможно, удастся завершить и за четыре года», — сказал Хикматулла Рахметов.

Он также объяснил, какую выгоду даст запуск маршрута.

«Во-первых, это сокращает расстояние между Китаем и Европой, а также между КНР и странами Центральной Азии и Кавказа более чем на 1 тысячу километров по сравнению с существующими маршрутами. Это напрямую оказывает сильное влияние на нашу стремительно развивающуюся экономику», — отметил замглавы «Узбекистон темир йўллари».

Министр транспорта РУз Илхом Махкамов заявил, что железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан создает самый короткий региональный маршрут, связывающий Центральную и Южную Азию, а перспективный Трансафганский коридор обеспечит Республике Узбекистан и государствам Центральной Азии прямой выход к Индийскому океану через порты Пакистана и значительно увеличит транзитный потенциал региона. По его мнению, в дальнейшем эти два направления станут составной частью Транскаспийского транспортного коридора, «формируя непрерывный мультимодальный маршрут от КНР до Европы».

Напомним, 27 декабря 2024 года в Джалал-Абаде запущено строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Генеральный директор госпредприятия «Кыргыз темир жолу» Азамат Сакиев сообщал, что строительство может продлиться около шести лет.

Согласно проекту, стройка международного транспортного коридора будет проходить по комбинированному варианту маршрута Кашгар — Торугарт — Макмал — Джалал-Абад — Андижан.

Длина железной дороги составит 532,53 километра, из которых около 312 километров будут проходить по территории КР.

Стоимость проекта предварительно оценивается в $4,7 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350834/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию
Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан ускорят
В «Кыргыз темир жолу» рассказали, как реализуют крупные проекты
На дороги и транспорт за пять лет выделили свыше 101 миллиарда сомов
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан: что уже сделано
Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан: Грузии предложили участвовать в проекте
В Бишкеке обсудили строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Первый грузовой поезд отправился по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Зампред кабмина обсудил с госорганами КНР ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан
Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан: Ташкент предлагает компании в субподрядчики
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане более 19&nbsp;тысяч человек установили самозапрет на&nbsp;получение кредитов В Кыргызстане более 19 тысяч человек установили самозапрет на получение кредитов
Все майнинг-фермы в&nbsp;Кыргызстане отключили&nbsp;&mdash; Таалайбек Ибраев Все майнинг-фермы в Кыргызстане отключили — Таалайбек Ибраев
Более 40&nbsp;тонн форели из&nbsp;Кыргызстана пытались ввезти в&nbsp;Россию без документов Более 40 тонн форели из Кыргызстана пытались ввезти в Россию без документов
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;11&nbsp;ноября Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 ноября
Бизнес
INTEGRA CITY представила решения для &laquo;умных&raquo; городов будущего на&nbsp;Turkmentel 2025 INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
14 ноября, пятница
10:17
Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан может быть построена на два года раньше Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан может быть построен...
10:06
В Бишкеке светофоры массово отключаются из-за перебоев с электричеством
10:05
INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
09:59
На свалке найден мертвый младенец: в Сокулуке задержана 22-летняя мать
09:51
Половина случаев бесплодия пар связана с мужским здоровьем — уролог