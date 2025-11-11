09:37
Найти подрядчика для ремонта автодороги Ош — Кара-Суу поручил кабмину президент

Определить подрядные организации для капитального ремонта автодороги Ош — Кара-Суу протяженностью 18,7 километра поручил кабинету министров президент страны. Соответствующее распоряжение подписано Садыром Жапаровым.

из архива
Фото из архива. Дорога Ош – Кара-Суу будет расширена до четырех полос

Ранее сообщалось, что эта трасса будет построена с расширением до четырех полос движения — по две в каждом направлении. Согласно предварительному проекту, вдоль новой дороги предусмотрены тротуары для пешеходов и велосипедные дорожки, а также установка современного освещения и озеленение разделительной полосы.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабмина.

Весной глава государства отмечал, что из стабилизационного фонда на улучшение дорожной инфраструктуры в Ошской области дополнительно выделено 4 миллиарда сомов.
https://24.kg/ekonomika/350339/
