Определить подрядные организации для капитального ремонта автодороги Ош — Кара-Суу протяженностью 18,7 километра поручил кабинету министров президент страны. Соответствующее распоряжение подписано Садыром Жапаровым.

Фото из архива. Дорога Ош – Кара-Суу будет расширена до четырех полос

Ранее сообщалось, что эта трасса будет построена с расширением до четырех полос движения — по две в каждом направлении. Согласно предварительному проекту, вдоль новой дороги предусмотрены тротуары для пешеходов и велосипедные дорожки, а также установка современного освещения и озеленение разделительной полосы.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабмина.

Весной глава государства отмечал, что из стабилизационного фонда на улучшение дорожной инфраструктуры в Ошской области дополнительно выделено 4 миллиарда сомов.