Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке

Девятый, ежегодный международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и модернизации гидроэлектростанций региона (Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Россия, Грузия, Турция, Армения).
Стратегические партнеры мероприятия: Министерство энергетики Кыргызской Республики, ОАО «Электрические станции», ОАО «Чакан ГЭС», Ассоциация МГЭС Кыргызской Республики.
Мероприятие пройдет в Бишкеке 9-10 апреля 2025 года.
Участники конгресса — более 200 руководителей высшего звена от операторов ГЭС, представителей государственных органов власти, международных инвесторов и ведущих производители технологий и оборудования.
Самое интересное в программе:
- 55+ инвестиционных проектов Центральной Азии — от планирования до реализации;
- 14+ инвестпроектов в Кыргызстане — достижения в строительстве и модернизации станций Республики;
- 200+ представителей топ-менеджмента ключевых энергетических и инвестиционных компаний региона, госорганов, EPC-подрядчиков, инжиниринговых компаний и поставщиков;
- 15+ стран-участников: Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Россия, Армения, Европа, Китай, Турция, Канада и многие другие;
- 40+ выступлений с эксклюзивной информацией от топ-менеджмента и технических руководителей региона;
- 20+ часов нетворкинга: коктейльный прием, интерактивные круглые столы, дискуссии, встречи тет-а-тет по заранее согласованному графику и многое другое;
- руководители компаний и лидеры рынка обсудят стратегическое развитие региона и законодательную революцию Кыргызстана в рамках пленарного заседания;
- НОВОЕ! Камбаратинская ГЭС-1 — круглый стол по международному проекту исключительной важности;
- малая гидроэнергетика: инвестиционные проекты МГЭС;
- НОВОЕ! Как эффективно и экономично спроектировать ГЭС? Задайте свои вопросы напрямую техническим руководителям!
- финансирование ГЭС: инвестиционные механизмы и ГЧП;
- развитие ВИЭ в Центральной Азии: круглый стол – ветровая и солнечная энергетика.
Обращаем внимание, что готов отчет со списком инвестиционных проектов отрасли. Представители проектов традиционно принимают участие в мероприятии, освещая новости проектов и перспективы развития. Полный список проектов по ссылке.
Бронзовый спонсор: CINKHydro — Energyk.s.