Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке

Девятый, ежегодный международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и модернизации гидроэлектростанций региона (Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Россия, Грузия, Турция, Армения).

Стратегические партнеры мероприятия: Министерство энергетики Кыргызской Республики, ОАО «Электрические станции», ОАО «Чакан ГЭС», Ассоциация МГЭС Кыргызской Республики.

Мероприятие пройдет в Бишкеке 9-10 апреля 2025 года.

Участники конгресса — более 200 руководителей высшего звена от операторов ГЭС, представителей государственных органов власти, международных инвесторов и ведущих производители технологий и оборудования.

Самое интересное в программе:

55+ инвестиционных проектов Центральной Азии — от планирования до реализации;

Центральной Азии — от планирования до реализации; 14+ инвестпроектов в Кыргызстане — достижения в строительстве и модернизации станций Республики;

— достижения в строительстве и модернизации станций Республики; 200+ представителей топ-менеджмента ключевых энергетических и инвестиционных компаний региона, госорганов, EPC-подрядчиков, инжиниринговых компаний и поставщиков;

ключевых энергетических и инвестиционных компаний региона, госорганов, EPC-подрядчиков, инжиниринговых компаний и поставщиков; 15+ стран-участников : Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Россия, Армения, Европа, Китай, Турция, Канада и многие другие;

: Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Россия, Армения, Европа, Китай, Турция, Канада и многие другие; 40+ выступлений с эксклюзивной информацией от топ-менеджмента и технических руководителей региона;

от топ-менеджмента и технических руководителей региона; 20+ часов нетворкинга: коктейльный прием, интерактивные круглые столы, дискуссии, встречи тет-а-тет по заранее согласованному графику и многое другое;

коктейльный прием, интерактивные круглые столы, дискуссии, встречи тет-а-тет по заранее согласованному графику и многое другое; руководители компаний и лидеры рынка обсудят стратегическое развитие региона и законодательную революцию Кыргызстана в рамках пленарного заседания;

обсудят стратегическое развитие региона и законодательную революцию Кыргызстана в рамках пленарного заседания; НОВОЕ! Камбаратинская ГЭС-1 — круглый стол по международному проекту исключительной важности;

— круглый стол по международному проекту исключительной важности; малая гидроэнергетика: инвестиционные проекты МГЭС;

инвестиционные проекты МГЭС; НОВОЕ! Как эффективно и экономично спроектировать ГЭС? Задайте свои вопросы напрямую техническим руководителям!

Задайте свои вопросы напрямую техническим руководителям! финансирование ГЭС : инвестиционные механизмы и ГЧП;

: инвестиционные механизмы и ГЧП; развитие ВИЭ в Центральной Азии: круглый стол – ветровая и солнечная энергетика.

Обращаем внимание, что готов отчет со списком инвестиционных проектов отрасли. Представители проектов традиционно принимают участие в мероприятии, освещая новости проектов и перспективы развития. Полный список проектов по ссылке.

Бронзовый спонсор: CINKHydro — Energyk.s.

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