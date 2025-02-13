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Бизнес

Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке

Девятый, ежегодный международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» — это профессиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов строительства и модернизации гидроэлектростанций региона (Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Россия, Грузия, Турция, Армения).

Стратегические партнеры мероприятия: Министерство энергетики Кыргызской Республики, ОАО «Электрические станции», ОАО «Чакан ГЭС», Ассоциация МГЭС Кыргызской Республики.

Мероприятие пройдет в Бишкеке 9-10 апреля 2025 года.

Участники конгресса — более 200 руководителей высшего звена от операторов ГЭС, представителей государственных органов власти, международных инвесторов и ведущих производители технологий и оборудования.

Самое интересное в программе:

  • 55+ инвестиционных проектов Центральной Азии — от планирования до реализации;
  • 14+ инвестпроектов в Кыргызстане — достижения в строительстве и модернизации станций Республики;
  • 200+ представителей топ-менеджмента ключевых энергетических и инвестиционных компаний региона, госорганов, EPC-подрядчиков, инжиниринговых компаний и поставщиков;
  • 15+ стран-участников: Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Грузия, Россия, Армения, Европа, Китай, Турция, Канада и многие другие;
  • 40+ выступлений с эксклюзивной информацией от топ-менеджмента и технических руководителей региона;
  • 20+ часов нетворкинга: коктейльный прием, интерактивные круглые столы, дискуссии, встречи тет-а-тет по заранее согласованному графику и многое другое;
  • руководители компаний и лидеры рынка обсудят стратегическое развитие региона и законодательную революцию Кыргызстана в рамках пленарного заседания;
  • НОВОЕ! Камбаратинская ГЭС-1 — круглый стол по международному проекту исключительной важности;
  • малая гидроэнергетика: инвестиционные проекты МГЭС;
  • НОВОЕ! Как эффективно и экономично спроектировать ГЭС? Задайте свои вопросы напрямую техническим руководителям!
  • финансирование ГЭС: инвестиционные механизмы и ГЧП;
  • развитие ВИЭ в Центральной Азии: круглый стол – ветровая и солнечная энергетика.

Обращаем внимание, что готов отчет со списком инвестиционных проектов отрасли. Представители проектов традиционно принимают участие в мероприятии, освещая новости проектов и перспективы развития. Полный список проектов по ссылке.

Бронзовый спонсор: CINKHydro — Energyk.s.

Запросить условия участия.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/319731/
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