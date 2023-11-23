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Экономика

Активы Нацбанка в золоте оцениваются в 127 миллиардов сомов

По итогам октября активы Национального банка в золоте оцениваются в 127 миллиардов 64,7 миллиона сомов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

За два месяца показатель вырос на 29 миллиардов 561,4 миллиона сомов. В 2022 году по итогам восьми месяцев уровень активов в золоте был в 2,2 раза меньше.

Кроме того, немонетарное золото и запасы в золоте у Национального банка оцениваются в 136 миллиардов 956,6 миллиона сомов. За два месяца они сократились на 22 миллиарда 351,4 миллиона сомов. По сравнению с 2022-м показатель увеличился на 18,5 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/280422/
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