Активы Нацбанка в золоте оцениваются в 127 миллиардов сомов

По итогам октября активы Национального банка в золоте оцениваются в 127 миллиардов 64,7 миллиона сомов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

За два месяца показатель вырос на 29 миллиардов 561,4 миллиона сомов. В 2022 году по итогам восьми месяцев уровень активов в золоте был в 2,2 раза меньше.

Кроме того, немонетарное золото и запасы в золоте у Национального банка оцениваются в 136 миллиардов 956,6 миллиона сомов. За два месяца они сократились на 22 миллиарда 351,4 миллиона сомов. По сравнению с 2022-м показатель увеличился на 18,5 миллиарда сомов.