Экономика

Топливо может взлететь в цене на 15 процентов — власти обсуждают экстренные меры

В Кыргызстане ожидается рост цен на топливо примерно на 15 процентов. Об этом сообщили в Службе антимонопольного регулирования.

По данным ведомства, подорожание связано с геополитической ситуацией в России и дефицитом нефтепродуктов. Из-за этого кыргызстанские нефтетрейдеры получают ограниченные объемы топлива, так как российские поставщики отдают приоритет клиентам, готовым платить более высокую цену.

Чтобы стабилизировать рынок, служба предложила Министерству экономики и коммерции рассмотреть меры поддержки — временное снижение налоговой нагрузки (акцизы, НДС, экологические сборы и другие платежи), а также предоставление льготных кредитов нефтетрейдерам для закупки топлива по новым ценам.

Нефтетрейдеры заверили, что поставки топлива в Кыргызстан будут осуществляться без перебоев до конца 2025 года.

Антимонопольная служба продолжает мониторинг рынка и анализирует изменения цен.
