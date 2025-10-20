10:30
Кыргызстан экспортировал 4,2 тонны золота на общую сумму $446,6 миллиона

Кыргызстан экспортировал 4,2 тонны золота на общую сумму $446,6 миллиона в период с января по август 2025 года. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что в последний месяц лета республика отправила всего 415,9 килограмма золота, из которых 229 килограммов — в Великобританию на сумму $24,7 миллиона и 186,8 килограмма— в Швейцарию на $20,5 миллиона.

Всего за восемь месяцев текущего года экспортировано:

  • Швейцария — 2,5 тонны на $267,5 миллиона;
  • Великобритания — 1,6 тонны $167,2 миллиона;
  • Малайзия — 100 килограммов на $10,7 миллиона;
  • Турция — 10,6 килограмма на $1 миллион.

За указанный период 2025-го КР экспортировала на 4,4 тонны золота меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
