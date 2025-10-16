Цены на продукты ползут вверх. Что в Кыргызстане подорожало заметнее всего

В январе — сентябре 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го потребительские цены в Кыргызстане выросли на 5,5 процента. По итогам семи месяцев инфляция составляла 5,1 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, с начала года в основном подорожали:

продукты и безалкогольные напитки — на 6,4 процента;

тарифы на услуги для населения — на 6,3 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 5,1 процента;

непродовольственные товары — на 3 процента.

Что подорожало и подешевело с начала года

Лидерство по росту цен с начала 2025 года держат свежие фрукты — 41,1 процента.

Кроме того, заметно подорожали свежая рыба (на 13,2 процента), картофель (на 12,5 процента), растительные масла (на 12,5 процента), свежее мясо (на 10,3 процента), в том числе баранина (на 15,7 процента), конина (на 13,8 процента), говядина (на 9,6 процента).

Также подорожали мед (на 5,8 процента), мука (на 4,6 процента), сливочное масло (на 4,3 процента), свежие овощи (на 3,4 процента) и сахар (на 1,9 процента).

Подешевели с начала года куриные яйца (на 12,7 процента), разливное молоко (на 6,5 процента), животные жиры (на 4,4 процента) и рис (на 0,9 процента).

Сентябрьская динамика цен

В сентябре по сравнению с августом рост цен и тарифов в целом по республике составил 0,4 процента. Что подорожало:

тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 3,1 процента;

непродовольственные товары — на 0,4 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,4 процента;

В то же время в сентябре, по данным Нацстаткома, подешевели пищевые продукты и безалкогольные напитки на 0,5 процента.

В сентябре больше всего подорожали свежие фрукты (на 4 процента), растительное масло (на 1 процент), рыба и хлеб (на 0,9 процента).

Кроме того, подорожали молочные изделия, сыр и яйца (на 0,7 процента) и рис (на 0,2 процента).

При этом в сентябре подешевели свежие овощи (на 6,6 процента), картофель (на 6,2 процента), баранина (на 1,4 процента), макаронные изделия (на 0,7 процента).

Региональная картина

В январе — августе этого года цены и тарифы выросли во всех регионах страны.

Максимальный рост (7,5 процента) зафиксировали в Оше за счет повышения цен на алкогольные напитки и табачные изделия (на 10,9 процента).

Максимальный рост цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 9,5 процента) наблюдался в Чуйской области, на непродовольственные товары (на 4,8 процента) — в Иссык-Кульской.

Тарифы на услуги, оказываемые населению, заметнее всего выросли в цене (на 9,3 процента) в Таласской области.

Потребительские цены и тарифы в сентябре 2025-го по сравнению с августом выросли практически во всех регионах республики. В Баткенской области их рост стал самым существенным — 1,2 процента.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За вторую неделю октября его стоимость снизилась на 118 сомов — до 5 тысяч 824 сомов.

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали помидоры, лук и сахар, а подешевели гречка, картофель, перец, морковь, яблоки, груши, молоко, яйца и растительное масло.

еженедельно отслеживает цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года цена продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 554 сома. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го она подорожала на 314 сомов, а с начала года подешевела на 243 сома.

Как растет зарплата в Кыргызстане

В январе — августе этого года (по сравнению с восемью месяцами прошлого), по сведениям Нацстаткома, отмечено повышение на 19,6 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она, по данным Национального статистического комитета, составляет в Кыргызстане 42 тысячи 648 сомов.

Число официально зарегистрированных в КР безработных по итогам сентября этого года составило 42,7 тысячи человек. Это на 24,5 процента меньше, чем в 2024-м.