Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме рубля. Курс на 10 октября

Официальные курсы доллара, евро, казахстанского тенге и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4471 сома (снижение на 0,003 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,7 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,5523 сома (снижение на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,66 сома, продажа — 101,65 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0726 сома (рост на 0,39 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,065 сома, продажа — 1,089 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1615 сома (снижение на 0,25 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1413 сома, продажа — 0,1708 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2712 сома (снижение на 0,1 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,8 сома.
-
Пятую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.
-
Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.