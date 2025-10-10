09:45
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Экономика

Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме рубля. Курс на 10 октября

Фото из интернета. Российский рубль продолжает дорожать всю последнюю неделю

Официальные курсы доллара, евро, казахстанского тенге и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4471 сома (снижение на 0,003 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,7 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,5523 сома (снижение на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,66 сома, продажа — 101,65 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0726 сома (рост на 0,39 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,065 сома, продажа — 1,089 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1615 сома (снижение на 0,25 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1413 сома, продажа — 0,1708 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2712 сома (снижение на 0,1 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 12,8 сома.


  • Пятую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

  • Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346677/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 октября
Российский рубль и тенге продолжают дорожать. Курс валют на 9 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 8 октября
Российский рубль и тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на 8 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 7 октября
Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 октября
Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 октября
Евро, российский рубль и тенге подорожали к сому. Курс валют на 3 октября
Популярные новости
Российский рубль и&nbsp;тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;октября Российский рубль и тенге подорожали, евро подешевел. Курс валют на 8 октября
В&nbsp;Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на&nbsp;45&nbsp;процентов В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено на 45 процентов
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Бизнес
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
10 октября, пятница
09:24
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме рубля. Курс на 10 октября Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме рубля. Ку...
09:22
Кредит $50 миллионов выделяет Саудовский фонд на строительство школ в КР
09:21
Кабмин ужесточил требования к страховым компаниям и брокерам
09:18
Роза Мамырбаева назначена заместителем управляющего делами президента КР
09:16
Об ответственности работодателей за неформальную занятость напомнили в Минтруда