Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме рубля. Курс на 10 октября

Официальные курсы доллара, евро, казахстанского тенге и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Евро:

Российский рубль:

Казахстанский тенге:

Китайский юань:

Пятую с начала 2025 года валютную интервенцию Национальный банк КР провел 1 октября. Всего он реализовал $38 миллионов.

Общий объем продаж иностранной валюты в 2025 году достиг $416,6 миллиона. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).