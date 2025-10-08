10:34
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Экономика

Сотрудники Налоговой службы задержали незаконную партию препаратов

Сотрудники Налоговой службы на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол — автодорожный» при пересечении государственной границы задержали партию незаконных инъекционных препаратов для подтяжки лица и аналогов ботокса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, партия не имела сертификатов соответствия и имела признаки поддельных сопроводительных документов.

Налоговой службы
Фото Налоговой службы. Контрафакт

Предполагаемая стоимость задержанного товара составляет около 1,5 миллиона сомов.

Автотранспортное средство, перевозившее незаконный груз, помещено на штрафную стоянку, а материалы переданы в таможенные органы для дальнейшего разбирательства.
