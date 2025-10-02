11:37
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Экономика

Государственному финансовому холдингу будут выделять в год 3 миллиарда сомов

Три миллиарда сомов ежегодно будет выделять Министерство финансов Кыргызстана ОАО «Государственный финансовый холдинг» с 2026-го по 2028-й. Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту республиканского бюджета на следующий год.

Напомним, ОАО образовано в июле на базе финансово-кредитного фонда при Минфине в целях эффективного управления государственными финансовыми активами и мобилизации внутренних ресурсов для дальнейшего инвестирования в экономику страны, привлечения прямых инвестиций для реализации общенациональных и государственно-частных проектов, в том числе для выполнения механизма предоставления поручительства перед финансово-кредитными учреждениями с целью реализации проектов субъектами национальной экономики.

Учредителем финансового холдинга остается Минфин.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345656/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
Российский автодилер «Рольф» выйдет на рынки Центральной Азии — Умар Кремлев
Дело Тенгиза Болтурука. Депутаты против создания нового холдинга «Аманат»
Чиновники создают еще один холдинг — «Аманат». Какие ОАО он объединит
Аренда за $50 тысяч. В холдинге «Наследие великих кочевников» ответили депутату
Наследие кочевников. Садыру Жапарову презентовали 32 проекта
Тенгиз Болтурук назначен руководителем национального холдинга
Трансформатор в 260 тонн через три перевала доставили на Токтогульскую ГЭС
Больше 3 миллионов сомов потратит Национальный энергохолдинг на мебель
Популярные новости
Доллар подешевел к&nbsp;сому, рубль подорожал. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;сентября Доллар подешевел к сому, рубль подорожал. Курс валют на 30 сентября
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на 29 сентября
Кыргызстан заинтересован в&nbsp;сборочном производстве белорусской сельхозтехники Кыргызстан заинтересован в сборочном производстве белорусской сельхозтехники
Президент Узбекистана объявил 10-дневное чрезвычайное положение для сбора хлопка Президент Узбекистана объявил 10-дневное чрезвычайное положение для сбора хлопка
Бизнес
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
Медицина нового уровня: в&nbsp;Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
2 октября, четверг
11:32
ЦИК КР опубликовала карту избирательных округов к предстоящим выборам ЦИК КР опубликовала карту избирательных округов к предс...
11:31
Фотопроект «Сулайман-Тоо — четыре сезона» реализуют Минкультуры и ТЮРКСОЙ
11:20
Незаконное строительство приостановили на улице Абдрахманова в Бишкеке
11:12
Вслед за ООН санкции против Ирана возобновляют США
11:03
Государству вернули 200 гектаров земли в Чуйской области