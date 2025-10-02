Государственному финансовому холдингу будут выделять в год 3 миллиарда сомов

Три миллиарда сомов ежегодно будет выделять Министерство финансов Кыргызстана ОАО «Государственный финансовый холдинг» с 2026-го по 2028-й. Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту республиканского бюджета на следующий год.

Напомним, ОАО образовано в июле на базе финансово-кредитного фонда при Минфине в целях эффективного управления государственными финансовыми активами и мобилизации внутренних ресурсов для дальнейшего инвестирования в экономику страны, привлечения прямых инвестиций для реализации общенациональных и государственно-частных проектов, в том числе для выполнения механизма предоставления поручительства перед финансово-кредитными учреждениями с целью реализации проектов субъектами национальной экономики.

Учредителем финансового холдинга остается Минфин.