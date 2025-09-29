20:54
Первый энергоблок атомной электростанции в Узбекистане запустят в 2033 году

Первый энергоблок атомной электростанции в Узбекистане запустят в 2033 году. Об этом сообщил директор Агентства по атомной энергии РУз Азим Ахмедхаджаев.

По его словам, в Джизакской области в 2029 году введут в строй первый энергоблок атомной станции малой мощности, еще через полгода заработает второй. Производство реакторного оборудования уже начато.

Он добавил, что первый энергоблок большой АЭС планируется запустить в 2033 году, второй — в 2035-м.

«Более точные сроки мы будем знать позже и тогда сообщим дополнительно», — отметил он.

Напомним, Узбекистан намерен построить первую атомную электростанцию в Джизакской области при участии госкорпорации «Росатом». 
