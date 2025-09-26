10:27
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Экономика

В ЗАО «Мурас Банк» прошло внеочередное собрание акционеров

В ЗАО «Мурас Банк» прошло внеочередное собрание акционеров, в котором принял участие учредитель и председатель совета директоров Сергей Ентц.

В повестку дня включили вопросы выбора независимого аудитора и изменение в уставе в связи со сменой юридического адреса.

Сергей Ентц также провел встречу с советом директоров и правлением банка, которое отчиталось о ходе подготовки к подаче в регулирующие органы заявления на выдачу банковской лицензии.

Обсуждены стратегия развития банка и маркетинговые подходы к продвижению услуг.

Ранее Национальный банк Кыргызстана согласовал назначение кипрского бизнесмена Сергея Ентца в качестве председателя совета директоров ЗАО «Мурас Банк». Банк зарегистрирован как юридическое лицо в июне 2025 года и ожидает получения лицензии.

Председателем правления «Мурас Банка» стал Азамат Омуралиев, ранее возглавлявший филиалы «Бай Тушум» и «Росинбанка».

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344971/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Председателем совета директоров «Мурас Банка» стал бизнесмен с Кипра
Минюст Кыргызстана зарегистрировал новое ЗАО «Алма Финанс Банк»
Популярные новости
Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на&nbsp;22&nbsp;сентября Рубль снова дешевеет, доллар стабилизировался. Курс на 22 сентября
Снижения цен на&nbsp;недвижимость в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;ждите. Эксперт объяснил почему Снижения цен на недвижимость в Бишкеке не ждите. Эксперт объяснил почему
Российский рубль продолжает дорожать, как и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;сентября Российский рубль продолжает дорожать, как и тенге. Курс валют на 25 сентября
Список освобожденных от&nbsp;применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин Список освобожденных от применения контрольно-кассовых машин обновил кабмин
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
26 сентября, пятница
10:26
На кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов На кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильно...
10:25
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
10:20
Трамп просит Эрдогана отказаться от торговых отношений с Россией в энергетике
10:15
Кабмин забрал себе налоги, таможню и контроль над алкоголем
10:14
В ЗАО «Мурас Банк» прошло внеочередное собрание акционеров