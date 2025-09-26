В ЗАО «Мурас Банк» прошло внеочередное собрание акционеров, в котором принял участие учредитель и председатель совета директоров Сергей Ентц.

В повестку дня включили вопросы выбора независимого аудитора и изменение в уставе в связи со сменой юридического адреса.

Сергей Ентц также провел встречу с советом директоров и правлением банка, которое отчиталось о ходе подготовки к подаче в регулирующие органы заявления на выдачу банковской лицензии.

Обсуждены стратегия развития банка и маркетинговые подходы к продвижению услуг.

Ранее Национальный банк Кыргызстана согласовал назначение кипрского бизнесмена Сергея Ентца в качестве председателя совета директоров ЗАО «Мурас Банк». Банк зарегистрирован как юридическое лицо в июне 2025 года и ожидает получения лицензии.

Председателем правления «Мурас Банка» стал Азамат Омуралиев, ранее возглавлявший филиалы «Бай Тушум» и «Росинбанка».