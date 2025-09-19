17:46
Экономика

С развитием виртуальных активов растут как угрозы, так и риски — Госфиннадзор

Исследование «Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях» подготовила Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщает Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

Эксперты отмечают, что наряду с активным развитием индустрии виртуальных активов возрастают и угрозы их противоправного использования. Госфиннадзор перечислил риски:

  • отмывание преступных доходов;
  • финансирование терроризма и экстремизма;
  • незаконный оборот наркотиков и организация финансовых пирамид;
  • мошенничество и использование анонимных криптовалют, миксеров и зарубежных нелицензированных площадок.

Специалисты также напомнили об основных уязвимостях сектора:

  • высокий уровень анонимности транзакций и вовлечение подставных лиц;
  • сложность выявления и блокирования операций с использованием зарубежных криптобирж;
  • недостаточный опыт практического применения рискориентированного подхода;
  • ограниченные технические ресурсы для мониторинга операций.

Финнадзор напоминает, что в соответствии с Законом «О виртуальных активах», деятельность поставщиков услуг виртуальных активов подлежит лицензированию и находится под государственным надзором.

Поставщики услуг виртуальных активов включены в перечень субъектов мониторинга и обязаны исполнять требования законодательства, включая представление информации в орган финансовой разведки; проведение внутренней оценки рисков и применение рискориентированного подхода; разработку и внедрение правил внутреннего контроля и механизмов выявления подозрительных транзакций; сотрудничество с компетентными органами для повышения эффективности выявления и пресечения преступных схем.

Финнадзор призывает всех участников сектора обеспечить максимальную прозрачность своей деятельности.
