Исследование «Мониторинг рисков использования виртуальных активов в преступных целях» подготовила Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщает Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.

Эксперты отмечают, что наряду с активным развитием индустрии виртуальных активов возрастают и угрозы их противоправного использования. Госфиннадзор перечислил риски:

отмывание преступных доходов;

финансирование терроризма и экстремизма;

незаконный оборот наркотиков и организация финансовых пирамид;

мошенничество и использование анонимных криптовалют, миксеров и зарубежных нелицензированных площадок.

Специалисты также напомнили об основных уязвимостях сектора:

высокий уровень анонимности транзакций и вовлечение подставных лиц;

сложность выявления и блокирования операций с использованием зарубежных криптобирж;

недостаточный опыт практического применения рискориентированного подхода;

ограниченные технические ресурсы для мониторинга операций.

Финнадзор напоминает, что в соответствии с Законом «О виртуальных активах», деятельность поставщиков услуг виртуальных активов подлежит лицензированию и находится под государственным надзором.

Поставщики услуг виртуальных активов включены в перечень субъектов мониторинга и обязаны исполнять требования законодательства, включая представление информации в орган финансовой разведки; проведение внутренней оценки рисков и применение рискориентированного подхода; разработку и внедрение правил внутреннего контроля и механизмов выявления подозрительных транзакций; сотрудничество с компетентными органами для повышения эффективности выявления и пресечения преступных схем.

Финнадзор призывает всех участников сектора обеспечить максимальную прозрачность своей деятельности.