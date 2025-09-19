На строительство учебного центра для энергетиков Япония выделяет $10,3 миллиона

На строительство учебного центра для энергетиков КР Япония выделяет $10,3 миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

По ее данным, глава ведомства Таалайбек Ибраев встретился в Токио со старшим вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Кавамурой Кэничи. Стороны обсудили вопрос строительства учебного центра ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

На реализацию проекта JICA выделяет грантовые средства. Ожидается, что соответствующий документ будет подписан в рамках предстоящего визита президента КР в Японию.

На встрече также обсудили модернизацию Курпсайской ГЭС мощностью 800 мегаватт. Планируется увеличение ее мощности на 20 процентов.

Минэнерго приглашает Японию принять участие и в строительстве Камбаратинской ГЭС-1.