Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на 16 сентября

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня — выросли, казахстанского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,3 сома, продажа — 87,77 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,6401 сома (рост на 0,17 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,1 сома, продажа — 103,08 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0426 сома (рост на 1,41 процента). Лучший день за сентябрь в плане укрепления валюты.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,037 сома, продажа — 1,068 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1616 сома (снижение на 0,06 процента). Рекордно низкая волатильность — колебания в сентябре в пределах 0,9 процента.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1408 сома, продажа — 0,1715 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2768 сома (рост на 0,003 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 12,6 сома.