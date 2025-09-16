09:39
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Экономика

Рубль после падения начал быстро дорожать. Курс валют на 16 сентября

Фото из интернета. Российский рубль после падения начал также быстро восстанавливать свои позиции

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня — выросли, казахстанского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,3 сома, продажа — 87,77 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,6401 сома (рост на 0,17 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,1 сома, продажа — 103,08 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0426 сома (рост на 1,41 процента). Лучший день за сентябрь в плане укрепления валюты.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,037 сома, продажа — 1,068 сома.

Казахстанский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1616 сома (снижение на 0,06 процента). Рекордно низкая волатильность — колебания в сентябре в пределах 0,9 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1408 сома, продажа — 0,1715 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2768 сома (рост на 0,003 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 12,6 сома.
