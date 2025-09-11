09:14
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Экономика

Тендер на строительство второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 выиграла КНР

Тендер на строительство второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 выиграла китайская компания Sinohydro. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Напомним, тендер объявлен 27 июня 2024-го. В октябре того же года заявки предоставили пять компаний в соответствии с международными стандартами закупок.

По итогам рассмотрения победителем признана Sinohydro Bureau 16 — Sinohydro Joint Venture (КНР). Она предложила наиболее выгодные условия и продемонстрировала высокий технический уровень реализации проекта.

9 сентября Минэнерго подписало контракт.

Sinohydro — китайская государственная компания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и эксплуатации гидроэнергетических и инфраструктурных объектов. Это крупная дочерняя фирма Китайской энергетической строительной корпорации (PowerChina).

Направления деятельности:

  • строительство гидроэлектростанций и плотин;
  • реализация крупных инфраструктурных проектов (мосты, дороги, тоннели);
  • инжиниринг и проектирование объектов энергетики и водного хозяйства;
  • управление проектами и техническое обслуживание объектов.

Еще в 2011 году власти Кыргызстана намеревались наладить сотрудничество с Sinohydro, отмечая, что компания «планирует строительство на реке Нарын ряда гидроэнергетических сооружений».
