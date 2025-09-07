В Душанбе прошло заседание Экономического совета СНГ: что обсудили

В Душанбе прошло заседание Экономического совета СНГ под председательством Таджикистана. В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, России, Армении, Казахстана и Туркменистана.

Стороны одобрили стратегию научно-технологического развития на 2026–2035 годы для укрепления научно-технологического суверенитета. Также был представлен проект стратегии цифровизации транспортных коридоров СНГ для повышения эффективности логистики.

Участники заслушали информацию о препятствиях во взаимной торговле государств–участников СНГ и рекомендациях по их устранению, сформированную на основе полученных данных об используемых специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах, о временных запретах, лицензируемых и квотируемых товарах, о применении другими сторонами ограничений, нарушающих или тормозящих развитие взаимной торговли.

Представлен проект стратегии цифровизации основных мультимодальных транспортных коридоров государств–участников СНГ, подготовленный Таджикистаном. Документ направлен на повышение эффективности логистики, снижение затрат и развитие торгово-экономических связей между государствами Содружества.

Стало известно, что 2026 год объявлен Годом охраны здоровья в СНГ.

Следующее заседание Экономического совета запланировано на 5 декабря, оно пройдет в Москве.