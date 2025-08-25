09:28
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Экономика

Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 25 августа

Фото из интернета. Российский рубль продолжает падение на фоне политических новостей и украинских атак по нефтегазовой инфраструктуре

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахстанского тенге — выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс НБ КР: 87,4274 сома (снижение на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,13 сома, продажа — 87,56 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР: 101,4158 сома (снижение 0,5 процента). Крупнейшее падение за последние две недели.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,31 сома, продажа — 102,29 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР: 1,0828 сома (снижение 0,25 процента). Восьмой день падения. За это время рубль потерял 3,2 процента стоимости к сому.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,072 сома, продажа — 1,093 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс НБ КР: 0,1627 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1439 сома, продажа — 0,1688 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР: 12,1799 сома (снижение на 0,03 процента). Одна из самых стабильных валют в связке с сомом. Общие изменение курса в августе — всего +0,05 процента.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340786/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 августа
Сом подешевел ко всем основным валютам. Курс на 22 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 21 августа
Сом подорожал к доллару, евро и рублю. Курс валют на 21 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 августа
Рубль продолжает дешеветь, доллар стабилизировался. Курс валют на 20 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 августа
Доллар и евро вновь подорожали к сому, рубль дешевеет. Курс валют на 19 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 августа
Доллар и евро подорожали к сому, рубль подешевел. Курс валют на 18 августа
Популярные новости
Никаких принудительных чаевых. В&nbsp;КР&nbsp;плату за&nbsp;обслуживание и&nbsp;подачу блюд запретят Никаких принудительных чаевых. В КР плату за обслуживание и подачу блюд запретят
На&nbsp;КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди На КПП казахско-кыргызской границы намерены внедрить электронные очереди
Три года в&nbsp;собственности страны. Кумтор перечислил в&nbsp;бюджет более $1&nbsp;миллиарда Три года в собственности страны. Кумтор перечислил в бюджет более $1 миллиарда
Новый подход к&nbsp;проверкам. Схемы на&nbsp;миллиарды сомов раскрыла ГНС Новый подход к проверкам. Схемы на миллиарды сомов раскрыла ГНС
Бизнес
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
25 августа, понедельник
09:22
Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме тенге. Курс на 25 августа Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме тенге. Ку...
09:14
Роман Султана Раева «Жанжаза» издан в США на английском языке
09:05
Венгрия примет участие во Всемирных играх кочевников
08:47
В селе Кара-Кульджа построят новую школу на 275 ученических мест
08:30
В Кыргызстане отметят 225-летие Алымбека Датки
24 августа, воскресенье
22:08
На Иссык-Куле спасены 4 человека, которых унесло ветром на озере