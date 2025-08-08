09:39
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.10
Экономика

Сом подешевел к евро, рублю и юаню. Курс валют на 8 августа

Фото из интернета. Резкий рост евро связывают с ослабление на мировом уровне американского доллара

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Остается стабильным 14 дней подряд.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,72 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,1722 сома (резкий рост на 0,94 процента). Максимум с 10 июля. Ожидается дальнейший рост.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,22 сома, продажа — 102,2 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0953 сома (рост на 0,19 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,085 сома, продажа — 1,114 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1621 сома (снижение на 0,61 процента). Коррекция после быстрого роста в последние дни.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,133 сома, продажа — 0,1767 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1835 сома (рост на 0,16 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338873/
просмотров: 165
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 7 августа
Рубль подешевел, евро и тенге подорожали к сому. Курс валют на 7 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 6 августа
Рубль и тенге продолжают дорожать относительно сома. Курс валют на 6 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 5 августа
Сом подешевел ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 5 августа
Насколько стабилен сом. Рубль вырос на треть, тенге — самая слабая валюта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 4 августа
Сом подорожал ко всем валютам, кроме рубля и доллара. Курс на 4 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 августа
Популярные новости
Более 252 миллиардов сомов наличных находится на&nbsp;руках у&nbsp;кыргызстанцев Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев
Более 10&nbsp;тысяч отелей подали в&nbsp;суд на&nbsp;Booking com, требуя компенсации за&nbsp;20&nbsp;лет Более 10 тысяч отелей подали в суд на Booking com, требуя компенсации за 20 лет
Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики
В&nbsp;Кыргызстане введут временный запрет на&nbsp;вывоз известняка-ракушечника В Кыргызстане введут временный запрет на вывоз известняка-ракушечника
Бизнес
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета бесплатно Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно
&laquo;Айыл Банк&raquo; дарит путевку на&nbsp;умру вкладчикам депозита &laquo;Мудараба&raquo; «Айыл Банк» дарит путевку на умру вкладчикам депозита «Мудараба»
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: яркий летний фестиваль на&nbsp;Иссык-Куле «Компаньон FEST»: яркий летний фестиваль на Иссык-Куле
8 августа, пятница
09:37
Трамп ответил на вопросы вокруг урегулирования конфликта России и Украины Трамп ответил на вопросы вокруг урегулирования конфликт...
09:25
Сом подешевел к евро, рублю и юаню. Курс валют на 8 августа
09:21
Самая мощная магнитная буря за последние два месяца накроет сегодня Землю
09:15
Мэрия: Спекуляции отдельных политиков не решат проблему жителей «Кок-Жара»
09:10
Масштабировать платежи с помощью QR-кодов намерен Национальный банк Кыргызстана