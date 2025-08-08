Сом подешевел к евро, рублю и юаню. Курс валют на 8 августа

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня выросли, казахского тенге — снизился. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Остается стабильным 14 дней подряд.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,26 сома, продажа — 87,72 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,1722 сома (резкий рост на 0,94 процента). Максимум с 10 июля. Ожидается дальнейший рост.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,22 сома, продажа — 102,2 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0953 сома (рост на 0,19 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,085 сома, продажа — 1,114 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1621 сома (снижение на 0,61 процента). Коррекция после быстрого роста в последние дни.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,133 сома, продажа — 0,1767 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1835 сома (рост на 0,16 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,2 сома.