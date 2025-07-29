Рубль, евро и юань подешевели к сому. Доллар стабилен. Курс валют на 29 июля

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахского тенге — вырос. Доллар стабилизировался. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,3 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,16 сома, продажа — 87,64 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 101,9577 сома (снижение на 0,55 процента). Наибольшее падение за последние две недели.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,81 сома, продажа — 102,79 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0957 сома (снижение на 0,38 процента). Новый недельный минимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,06 сома, продажа — 1,093 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1613 сома (рост на 0,69 процента). Первое укрепление за неделю.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1372 сома, продажа — 0,1735 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,1709 сома (снижение на 0,08 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,9 сома, продажа — 12,4 сома.