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Экономика

Рубль, евро и юань подешевели к сому. Доллар стабилен. Курс валют на 29 июля

Фото из интернета. Не исключено, что тренд на снижение курса рубля — это реакция на последние заявления президента США Дональда Трампа по Украине.

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахского тенге — вырос. Доллар стабилизировался. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,3 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,16 сома, продажа — 87,64 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,9577 сома (снижение на 0,55 процента). Наибольшее падение за последние две недели.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,81 сома, продажа — 102,79 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0957 сома (снижение на 0,38 процента). Новый недельный минимум.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,06 сома, продажа — 1,093 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1613 сома (рост на 0,69 процента). Первое укрепление за неделю.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1372 сома, продажа — 0,1735 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1709 сома (снижение на 0,08 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,9 сома, продажа — 12,4 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337775/
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