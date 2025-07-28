Трансбалканский коридор. Украина впервые получила газ из Азербайджана

Украина впервые получила газ из Азербайджана — по Трансбалканскому коридору. Об этом в соцсетях сообщил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

По его словам, тестовая поставка осуществляется по маршруту Болгария — Румыния — украинская граница.

«Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству», — добавил Сергей Корецкий.

Ранее «Нафтогаз» заключил первое соглашение о покупке газа у государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Министр энергетики Светлана Гринчук уточнила, что Трансбалканский трубопровод откроет Украине доступ к сжиженному газу, поступающему со всего мира в греческие и турецкие терминалы, и азербайджанскому газу. Она назвала заключенную «Нафтогазом» с SOCAR сделку результатом последовательных усилий и переговоров.

Трансбалканским коридором называют магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции.