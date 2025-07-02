Сом продолжает дешеветь ко всем основным валютам. Курс на 2 июля

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,33 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,2347 сома (рост на 0,68 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,44 сома, продажа — 103,43 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1152 сома (рост на 0,35 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,107 сома, продажа — 1,127 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1684 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1441 сома, продажа — 0,1801 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2118 сома (рост на 0,08 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,6 сома, продажа — 12,6 сома.