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Экономика

Сом продолжает дешеветь ко всем основным валютам. Курс на 2 июля

Фото из интернета. Доллар через неделю вернулся к отметке 87,45 сома, с которой начал падение

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахского тенге и китайского юаня выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (рост на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,33 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,2347 сома (рост на 0,68 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,44 сома, продажа — 103,43 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1152 сома (рост на 0,35 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,107 сома, продажа — 1,127 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1684 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1441 сома, продажа — 0,1801 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,2118 сома (рост на 0,08 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,6 сома, продажа — 12,6 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/334891/
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