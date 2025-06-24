В КР вступают в силу новые правила бухучета и аудита: что важно знать бизнесу

В Кыргызстане изменились ключевые нормы законодательства, касающиеся финансовой отчетности, аудиторской деятельности и классификации бизнеса. Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере бухгалтерского учета и аудиторской деятельности». Изменения вступят в силу через шесть месяцев.

Что меняется:

Теперь компании (в том числе акционерные общества и хозяйственные товарищества) обязаны подтверждать свою финансовую отчетность заключением аудиторской организации, а не отдельного аудитора. Причем эта организация должна быть включена в Единый государственный реестр.

Вводятся четкие градации бизнеса по годовому доходу:

малый — до 30 миллионов сомов,

средний — от 30 миллионов до 1 миллиарда сомов,

крупный — свыше 1 миллиарда сомов.

Аудиторские организации обязаны страховать свою гражданско-правовую ответственность. Им запрещено совмещать аудит с другими услугами в проверяемом периоде. Вводится внутренний контроль качества и обязанность докладывать о нарушениях

Теперь отбор аудиторской организации может проводить совет директоров, если общее собрание акционеров не утвердило кандидатуру. Также акционеры могут нанимать независимого аудитора за свой счет.

Главная цель — повышение прозрачности финансовой отчетности, улучшение инвестиционного климата и соответствие международным стандартам в сфере учета и аудита.