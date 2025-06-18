Финаудит 29 городов. Выявлены нарушения на 140 миллионов сомов

В 2024 году Счетная палата провела аудит бюджетов 29 городских мэрий и 310 айыл окмоту. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе аудита были проанализированы вопросы соблюдения бюджетной дисциплины на местном уровне, формирования и исполнения бюджетов, а также целевого использования средств.

По результатам аудита бюджетов 29 городов (включая города областного значения Нарын, Токмак, Кара-Балта, Джалал-Абад, Майлуу-Суу, Кара-Куль, Баткен и Сулюкта; города республиканского значения Бишкек и Ош в аудит не входили) были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 141,1 миллиона сомов.

Кроме того, на этом уровне был зафиксирован объем неэффективно использованных и потенциально резервных средств в размере 123,6 миллиона сомов.

По результатам аудита на уровне айыл окмоту сумма финансовых нарушений, подлежащих восстановлению, составила 960,6 миллиона сомов. Из них 869,6 миллиона сомов, или 90,5 процента, были восстановлены в течение отчетного года.

Кроме того, объем выявленных резервов и потерь на уровне айыл окмоту составил 367,4 миллиона сомов.