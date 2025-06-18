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Экономика

По итогам 2024 года Счетная палата выявила нарушения на 13 миллиардов сомов

По итогам 2024 года Счетная палата выявила нарушения на 13 миллиардов сомов. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Отмечается, что аудитом были охвачены 1 тысяча 848 структурных и ведомственных подразделений, среди которых 1 тысяча 150 бюджетных учреждений, 351 хозяйствующий субъект, 339 организаций и учреждений, финансируемых из местных бюджетов, 8 других организаций и структур.

По итогам проведенных аудитов были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 13,1 миллиарда сомов.

Среди них — нецелевое использование бюджетных и государственных средств, незаконные расходы, некорректный бухгалтерский учет, а также неэффективное управление государственными активами.

Согласно информации председателя, из выявленных в 2024 году нарушений 10 миллиардов сомов, или 76,3 процента, были восстановлены. Этот показатель свидетельствует об эффективности контрольных и ревизионных мероприятий Счетной палаты, а также о росте ответственности государственных органов.

В отчете также содержится ряд предложений и системных мер, направленных на укрепление финансовой дисциплины, развитие эффективных механизмов управления и обеспечение прозрачности в использовании государственных средств.

Кроме того, по итогам экспертно-аналитической деятельности за 2024 год Счетная палата выявила дополнительные резервы на 88,6 миллиарда сомов, способствующие увеличению бюджетных поступлений. Эти средства не относятся к финансовым нарушениям, но рассматриваются как потенциальные доходы бюджета при принятии соответствующих мер.

Также в ходе аудита выявлены случаи неэффективного и нерационального использования средств на 29,9 миллиарда сомов. Эти потери стали результатом нецелевого использования государственных и муниципальных ресурсов либо некачественных управленческих решений.

В течение года также зафиксировано 1 тысяча 617 фактов процедурных нарушений законодательства.

Профильный комитет одобрил отчет СП за 2024 год и рекомендовал вынести его на пленарное заседание Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333106/
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