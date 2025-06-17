Цены снизятся? В КР хотят освободить от НДС целый перечень сельхозпродукции

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности инициирует утверждение постановления кабмина «Об утверждении перечня отечественной сельскохозяйственной продукции, подлежащей освобождению от налога на добавленную стоимость (НДС) до 1 января 2030 года». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, цель постановления:

поддержка агропромышленного комплекса;

обеспечение продовольственной безопасности страны;

создание благоприятных условий для отечественных производителей сельскохозяйственной продукции;

снижение налоговой нагрузки на производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции;

содействие развитию сельскохозяйственного сектора экономики и повышению его конкурентоспособности.

«В условиях роста себестоимости сельхозпроизводства (ГСМ, удобрения, логистика, упаковка и прочее) и низкой маржинальности реализации сырой продукции, налогообложение в форме НДС (12 процентов) существенно снижает конкурентоспособность отечественных аграриев, особенно на внутреннем рынке.

Кроме того, значительная часть субъектов агропромышленного комплекса — это малые формы хозяйствования, не обладающие достаточными ресурсами для ведения полноценного налогового учета, что затрудняет выполнение требований по исчислению и уплате НДС», — говорится в справке-обосновании.

Освобождение от НДС способствует удешевлению продукции на внутреннем рынке, обеспечивая более доступные цены для населения, а также повышая устойчивость к внешним ценовым шокам.

В профильном ведомстве также считают, что реализация инициативы позволит субъектам сектора выйти из теневого сегмента.

«Многие производители и переработчики избегают официальной регистрации из-за налоговой нагрузки. Освобождение от НДС мотивирует хозяйствующие субъекты к выходу «из тени», что в перспективе может увеличить налоговую базу за счет иных видов налогов (например, подоходного, земельного и социальных взносов)», — пояснили в Минсельхозе.

Согласно прогнозу, ожидаемый эффект включает:

снижение отпускных цен на 10-12 процентов;

рост объема легальной торговли сельхозпродукцией;

повышение доходов фермеров;

стимулирование роста перерабатывающей отрасли.

Чиновники признают, что предоставление освобождения от НДС сельскохозяйственной продукции может привести к краткосрочному снижению поступлений в государственный бюджет. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается компенсирующий эффект, заверяют они.