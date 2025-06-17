17:49
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Цены снизятся? В КР хотят освободить от НДС целый перечень сельхозпродукции

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности инициирует утверждение постановления кабмина «Об утверждении перечня отечественной сельскохозяйственной продукции, подлежащей освобождению от налога на добавленную стоимость (НДС) до 1 января 2030 года». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, цель постановления:

  • поддержка агропромышленного комплекса;
  • обеспечение продовольственной безопасности страны;
  • создание благоприятных условий для отечественных производителей сельскохозяйственной продукции;
  • снижение налоговой нагрузки на производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции;
  • содействие развитию сельскохозяйственного сектора экономики и повышению его конкурентоспособности.

«В условиях роста себестоимости сельхозпроизводства (ГСМ, удобрения, логистика, упаковка и прочее) и низкой маржинальности реализации сырой продукции, налогообложение в форме НДС (12 процентов) существенно снижает конкурентоспособность отечественных аграриев, особенно на внутреннем рынке.

Кроме того, значительная часть субъектов агропромышленного комплекса — это малые формы хозяйствования, не обладающие достаточными ресурсами для ведения полноценного налогового учета, что затрудняет выполнение требований по исчислению и уплате НДС», — говорится в справке-обосновании.

Освобождение от НДС способствует удешевлению продукции на внутреннем рынке, обеспечивая более доступные цены для населения, а также повышая устойчивость к внешним ценовым шокам.

В профильном ведомстве также считают, что реализация инициативы позволит субъектам сектора выйти из теневого сегмента.

«Многие производители и переработчики избегают официальной регистрации из-за налоговой нагрузки. Освобождение от НДС мотивирует хозяйствующие субъекты к выходу «из тени», что в перспективе может увеличить налоговую базу за счет иных видов налогов (например, подоходного, земельного и социальных взносов)», — пояснили в Минсельхозе.

Согласно прогнозу, ожидаемый эффект включает:

  • снижение отпускных цен на 10-12 процентов;
  • рост объема легальной торговли сельхозпродукцией;
  • повышение доходов фермеров;
  • стимулирование роста перерабатывающей отрасли.

Чиновники признают, что предоставление освобождения от НДС сельскохозяйственной продукции может привести к краткосрочному снижению поступлений в государственный бюджет. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается компенсирующий эффект, заверяют они.

В перечне отечественной сельскохозяйственной продукции, подлежащей освобождению от налога на добавленную стоимость до 1 января 2030 года, — хлеб, макаронные изделия, мука, крупа, бобовые, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, сахар и кондитерские изделия, масло растительное, мясо и мясопродукты (в перерасчете на мясо), рыба и рыбопродукты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333036/
просмотров: 648
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан будет поставлять сельхозпродукцию в Беларусь. Подписан договор
Минэкономики предлагает освободить от НДС жизненно важные лекарства
Кыргызстан планирует нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай
Отмена НДС на импорт сырья для ювелиров. ГНС ожидает рост прибыли и производства
Кыргызстан нарастил агроэкспорт до 34 миллиардов сомов
Перечень товаров и сырья, облагаемых НДС по нулевой ставке, утвердил кабмин
Жизненно важные лекарства освободят от НДС
НДС для строительной отрасли вводить не будут
Министр экономики объяснил, зачем хотят ввести НДС для застройщиков
Садыр Жапаров против введения НДС для стройотрасли — торага парламента
Популярные новости
Налоги прощают, проверки отменяют: ГНС вводит льготы и&nbsp;предупреждает уклонистов Налоги прощают, проверки отменяют: ГНС вводит льготы и предупреждает уклонистов
Российский рубль и&nbsp;тенге заметно подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;июня Российский рубль и тенге заметно подешевели к сому. Курс валют на 13 июня
Цена на&nbsp;нефть после ударов Израиля по&nbsp;Ирану подскочила на&nbsp;7&nbsp;процентов Цена на нефть после ударов Израиля по Ирану подскочила на 7 процентов
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;14&nbsp;июня. Что подорожало за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 14 июня. Что подорожало за неделю
Бизнес
Плати картой O!Bank&nbsp;&mdash; пользуйся связью и&nbsp;интернетом&nbsp;О! бесплатно Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
17 июня, вторник
17:45
Дональд Трамп распустил группу, разрабатывавшую меры давления на Россию и ЦА Дональд Трамп распустил группу, разрабатывавшую меры да...
17:04
В Узгене местные жители сняли необычное явление, похожее на торнадо
17:02
Лето, жара. Спасатели советуют купаться только на официальных пляжах
16:52
Посол Айбек Молдогазиев вручил верительные грамоты президенту США
16:47
Кабмин Кыргызстана обновил методику оценки влияния законов на бизнес