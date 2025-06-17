Цены снизятся? В КР хотят освободить от НДС целый перечень сельхозпродукции

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности инициирует утверждение постановления кабмина «Об утверждении перечня отечественной сельскохозяйственной продукции, подлежащей освобождению от налога на добавленную стоимость (НДС) до 1 января 2030 года». Документ вынесен на общественное обсуждение.
Как пояснили в ведомстве, цель постановления:
- поддержка агропромышленного комплекса;
- обеспечение продовольственной безопасности страны;
- создание благоприятных условий для отечественных производителей сельскохозяйственной продукции;
- снижение налоговой нагрузки на производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции;
- содействие развитию сельскохозяйственного сектора экономики и повышению его конкурентоспособности.
«В условиях роста себестоимости сельхозпроизводства (ГСМ, удобрения, логистика, упаковка и прочее) и низкой маржинальности реализации сырой продукции, налогообложение в форме НДС (12 процентов) существенно снижает конкурентоспособность отечественных аграриев, особенно на внутреннем рынке.
Кроме того, значительная часть субъектов агропромышленного комплекса — это малые формы хозяйствования, не обладающие достаточными ресурсами для ведения полноценного налогового учета, что затрудняет выполнение требований по исчислению и уплате НДС», — говорится в справке-обосновании.
Освобождение от НДС способствует удешевлению продукции на внутреннем рынке, обеспечивая более доступные цены для населения, а также повышая устойчивость к внешним ценовым шокам.
В профильном ведомстве также считают, что реализация инициативы позволит субъектам сектора выйти из теневого сегмента.
«Многие производители и переработчики избегают официальной регистрации из-за налоговой нагрузки. Освобождение от НДС мотивирует хозяйствующие субъекты к выходу «из тени», что в перспективе может увеличить налоговую базу за счет иных видов налогов (например, подоходного, земельного и социальных взносов)», — пояснили в Минсельхозе.
Согласно прогнозу, ожидаемый эффект включает:
- снижение отпускных цен на 10-12 процентов;
- рост объема легальной торговли сельхозпродукцией;
- повышение доходов фермеров;
- стимулирование роста перерабатывающей отрасли.
Чиновники признают, что предоставление освобождения от НДС сельскохозяйственной продукции может привести к краткосрочному снижению поступлений в государственный бюджет. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается компенсирующий эффект, заверяют они.
В перечне отечественной сельскохозяйственной продукции, подлежащей освобождению от налога на добавленную стоимость до 1 января 2030 года, — хлеб, макаронные изделия, мука, крупа, бобовые, картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, сахар и кондитерские изделия, масло растительное, мясо и мясопродукты (в перерасчете на мясо), рыба и рыбопродукты.