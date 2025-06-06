В село Тору-Айгыр на Иссык-Куле проводят чистую питьевую воду

В село Тору-Айгыр проводят чистую питьевую воду. Об этом сообщили в Минсельхозе.

Фото пресс-службы Минсельхоза

По данным ведомства, министр Бакыт Торобаев в ходе поездки в Иссык-Кульскую область проверил ход подготовки водоснабжения в Тору-Айгыре и состояние насосной станции «Береке».

Уточняется, что в населенном пункте уже заменили 4,8 километра труб, установили колодцы и подготовили площадку для резервуара. Завершить работы планируют к ноябрю. Стоимость проекта оценивается в 63,8 миллиона сомов.

На модернизацию насосной станции «Береке» выделено 473 тысячи сомов, еще 3,5 миллиона сомов направят на покупку нового насоса.