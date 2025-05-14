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Экономика

Контроль санкций: Кыргызстан разъяснил США роль госкомпаний

В администрации президента Кыргызстана состоялась встреча с послом США в КР Лесли Вигери, посвященная соблюдению международных санкций, введенных Америкой, Евросоюзом и Великобританией, и мерам, которые страна принимает для предотвращения их обхода. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что в ходе диалога посол Соединенных Штатов проинформировал о рисках для кыргызстанских субъектов внешнеэкономической деятельности в случае их вовлечения в обход санкционных требований. 

В кабмине заверили, что республика принимает все необходимые меры по соблюдению санкционного режима в соответствии с национальным законодательством и оперативно работает с участниками финансового рынка и внешнеэкономической деятельности для недопущения обхода санкций.

Для систематизации и мониторинга торговых и финансовых операций, особенно тех, которые не предполагают прямую поставку товаров в КР, а также для снижения рисков обхода санкций и незаконных платежей 10 сентября прошлого года Министерство экономики учредило ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики». 

В кабмине отметили, что основными задачами этой организации являются проверка сделок на предмет наличия в них товаров из санкционных списков, предотвращение участия в схемах с товарами двойного назначения и исключение операций с компаниями, находящимися под санкциями. 

По заверению чиновников, каждая заявка проходит многоэтапную проверку, включая анализ кодов товаров и комплаенс-проверку в коммерческих банках. В случае выявления в заявке санкционных товаров Торговая компания отклоняет ее. 

Уточняется, что с сентября 2024-го по май 2025 года отклонено более 50 заявок из-за санкционных рисков.

Другим звеном в системе соблюдения санкционного режима является, по данным кабмина, ОАО «Капитал Банк Центральной Азии», 100 процентов акций которого принадлежит Министерству финансов. 

В кабмине заметили, что банк работает в строгом соответствии с законодательством страны и международными стандартами, включая меры по противодействию отмыванию доходов и соблюдению санкционных требований. «Капитал Банк» ежегодно проходит независимый аудит международной сетью Grant Thornton. Во избежание риска попадания резидентов и нерезидентов Кыргызстана под вторичные санкции «Капитал Банк» еще с 2023-го приостановил все финансовые операции с банками, находящимися под ограничениями.

Справка

Согласно распоряжению кабмина от 17 марта 2025 года, «Капитал Банк» определен расчетным банком для участия в пилотном проекте по проведению операций с российским рублем на территории КР, что направлено на обеспечение стабильности финансовой системы. После присвоения банку этого статуса Минфин принял решение о полном прекращении всех форм взаимодействия с иностранными финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329072/
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