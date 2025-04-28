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Экономика

Казахстан предоставит Кыргызстану тарифные льготы

В Астане прошли переговоры между заместителем премьер-министра Казахстана Сериком Жумангариным и заместителем председателя кабмина Кыргызстана Бакытом Торобаевым.

Как информирует Orda.kz, одно из предложений, обсужденных сторонами, предоставление Казахстаном льгот на транзит и экспорт социально значимых товаров. Отмечается, что речь идет о снижении тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети, что упростит поставки кыргызской продукции и сделает ее более доступной для казахстанского потребителя.

Более того, Кыргызстан и Казахстан создают «зеленый коридор» для сельхозпродукции:

«В рамках достигнутых договоренностей ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» совместно с Комитетом торговли и АО «Казтрейд» Казахстана будут тесно взаимодействовать для определения перечня и объемов сельскохозяйственной продукции, предназначенной для экспорта в рамках «зеленого коридора»», — прокомментировали в кабмине КР.

Вдобавок обсудили поставки нефти и создание рабочей группы для упрощения миграционных процедур, но пока конкретики по этим вопросам нет.

Кроме торговли и экономики, важным направлением сотрудничества остаются водные ресурсы. В этом году Кыргызстан направит Казахстану более 600 миллионов кубометров воды для полива сельскохозяйственных полей Жамбылской области по существующему международному договору. Об этом договорились министры водных ресурсов двух стран — Нуржан Нуржигитов и Бакыт Торобаев.

«С начала поливного сезона за апрель уже подано 45 млн кубометров воды. Начиная с конца апреля Кыргызская Республика направит в Казахстан еще 400 млн кубометров воды по реке Талас и 180 млн кубометров по реке Шу», — подсчитали в Минводы РК.

Как подчеркнул Нуржигитов, благодаря совместной работе в прошлом году удалось перевыполнить плановые показатели водоснабжения: через реку Талас поступило 418 млн кубометров воды вместо прогнозируемых 380 млн, а по Шу — 165,3 млн кубометров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/327604/
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