Антимонопольная служба рассказала о ценах на мясо в столичных гипермаркетах

Сотрудники Службы антимонопольного регулирования 24 апреля 2025 года провели мониторинг розничных цен на говядину и баранину в торговых точках и мясных павильонах Бишкека. Мероприятие затронуло столичные гипермаркеты и магазины. Об этом сообщает их пресс-служба.

По результатам мониторинга было установлено, что в продаже преимущественно представлено мясо филейной части — разделанная говядина без костей для приготовления стейков и других блюд — по цене от 720 до 820 сомов за килограмм.

Вместе с тем, как сообщает САР, в павильонах гипермаркетов и магазинов также реализуются и другие виды мяса по цене от 550 сомов за килограмм.

В то же время, по данным Национального статистического комитета, средние цены на мясо в апреле были иными. По их данным, средняя цена за килограмм говядины в апреле составила 689 сомов, а баранины — 642 сома.