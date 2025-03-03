Налоговая служба подвела итоги работы за первые два месяца этого года, сообщив о существенном перевыполнении плана по сбору налогов и платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, за январь – февраль 2025-го в бюджет поступило 41,5 миллиарда сомов налогов. Это на 4,1 миллиарда больше запланированного показателя. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления увеличились на 10,7 миллиарда сомов.

Помимо налогов, ГНС также успешно собрала страховые взносы. Сумма составила 12,9 миллиарда сомов, что на 800 миллионов превышает установленный план. Рост, в отличие от января-февраля 2024-го, достиг 1,2 миллиарда сомов.

Таким образом, общая сумма собранных налогов и страховых взносов за первые два месяца 2025 года составила 54,4 миллиарда сомов.