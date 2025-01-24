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Экономика

Повышение потребительских цен и тарифов зафиксировано во всех странах ЕАЭС

Повышение потребительских цен и тарифов зафиксировано во всех странах ЕАЭС в декабре 2024 года в сравнении с ноябрем. Такие данные приводятся в материалах Национального статистического комитета.

Прирост цен в Кыргызстане составил 0,9 процента. Он обусловлен повышением стоимости пищевых продуктов и безалкогольных напитков на 1,5 процента.

В указанный период наиболее высокий уровень инфляции — 9,5 процента — в потребительском секторе экономики отмечен в России, где также ощутимо выросли цены на продовольственные товары — на 11,1 процента.

Инфляция в государствах ЕАЭС в годовом выражении составила:

  • в Армении — 1,5 процента;
  • в Беларуси — 5,2 процента;
  • в Казахстане — 8,6 процента;
  • в Кыргызстане — 6,3 процента.

При этом рост цен на услуги в КР составил 8,1 процента, а на продовольственные товары — 6,4 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317822/
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