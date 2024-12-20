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Экономика

Сотрудничество в области здравоохранения в ЕАЭС намерены активизировать

Сотрудничество в области здравоохранения в ЕАЭС намерены активизировать. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию по экономическому партнерству в области здравоохранения в ЕАЭС, которая предусматривает укрепление диалога по обеспечению доступности современных достижений в сфере здравоохранения, говорится в сообщении.

Рекомендация включает три ключевых направления:

  • развитие информационно-коммуникационных технологий и телемедицины;
  • оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
  • взаимодействие в сфере стандартизации медицинских технологий.

Документ рекомендует также изучить передовой опыт и лучшие практики использования телемедицинских услуг, проработать подходы к организации дистанционного взаимодействия при оказании трансграничной медицинской помощи гражданам, включая использование ИКТ. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314829/
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