Сотрудничество в области здравоохранения в ЕАЭС намерены активизировать. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию по экономическому партнерству в области здравоохранения в ЕАЭС, которая предусматривает укрепление диалога по обеспечению доступности современных достижений в сфере здравоохранения, говорится в сообщении.

Рекомендация включает три ключевых направления:

развитие информационно-коммуникационных технологий и телемедицины;

оказание высокотехнологичной медицинской помощи;

взаимодействие в сфере стандартизации медицинских технологий.

Документ рекомендует также изучить передовой опыт и лучшие практики использования телемедицинских услуг, проработать подходы к организации дистанционного взаимодействия при оказании трансграничной медицинской помощи гражданам, включая использование ИКТ.