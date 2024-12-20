Сотрудничество в области здравоохранения в ЕАЭС намерены активизировать. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.
Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию по экономическому партнерству в области здравоохранения в ЕАЭС, которая предусматривает укрепление диалога по обеспечению доступности современных достижений в сфере здравоохранения, говорится в сообщении.
Рекомендация включает три ключевых направления:
- развитие информационно-коммуникационных технологий и телемедицины;
- оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
- взаимодействие в сфере стандартизации медицинских технологий.
Документ рекомендует также изучить передовой опыт и лучшие практики использования телемедицинских услуг, проработать подходы к организации дистанционного взаимодействия при оказании трансграничной медицинской помощи гражданам, включая использование ИКТ.