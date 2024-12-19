Кыргызстан оказался в тройке стран ЕАЭС с минимальным уровнем годовой инфляции. Такие данные приводит Евразийская экономическая комиссия по итогам ноября 2024 года.

Уточняется, что республика заняла третье место среди стран Евразийского экономического союза по минимальному уровню годовой инфляции. Она составила 5,7 процента.

В тройке стран с самой низкой инфляцией также Армения (1,4 процента) и Беларусь (5,5 процента).

В Казахстане этот уровень составил 8,4 процента, в России — 8,9 процента.

Эксперты отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в Кыргызстане наблюдается значительное замедление инфляции — на 2,4 процента.

Замедление инфляции в КР обусловлено снижением цен на продовольственные и непродовольственные товары и услуги.