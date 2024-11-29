Курс рубля впервые ниже отметки в 78 тыйынов. Резко подешевел и тенге

Фото из интернета. Российский рубль всю неделю теряет позиции и ощутимо дешевеет по отношению к сому

Официальные курсы евро и юаня выросли, доллара, российского рубля и тенге — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,74 сома, продают по 87,15 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,7998 сома (-0,01 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 91,04 сома, продают по 92,02 сома. Официальный курс — 91,5217 сома (рост — 0,28 процента).

Российский рубль вновь резко подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,783 сома, продают по 0,834 сома. Курс НБ КР — 0,7797 сома (падение — 5,04 процента).

По поводу ситуации с рублем высказался даже президент России. Владимир Путин заявил, что «это связано не только с инфляционными процессами — это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера». «Поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, и каких-то оснований, как вы сказали, для паники, уж точно нет. Ну да, и в нашей стране, и в соседних государствах процессы непростые, но они под контролем», — считает он.

Курс казахского тенге также резко снизился. Сегодня его покупают по 0,1186 сома, продают по 0,1859 сома. Официальный курс — 0,1695 сома (падение — 2,48 процента).

Китайский юань немного подорожал. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9719 сома (рост — 0,02 процента).

Нацбанк провел очередную валютную интервенцию 26 ноября, продав на валютном рынке $92 миллиона. Это его третий выход на валютный рынок в ноябре.