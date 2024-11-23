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Экономика

Антимонопольная служба проверила цены на социально значимые товары в Раззакове

Сотрудники Баткенского областного отдела службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана совместно с представителями мэрии Раззакова провели мониторинг цен на основные товары в крупных торговых точках города. Об этом сообщили в ведомстве.

Результаты мониторинга:

  • мука пшеничная первого сорта (местная): 34-38 сомов за килограмм;
  • мука пшеничная второго сорта (местная): 24-25 сомов за килограмм;
  • говядина: 550 сомов за килограмм;
  • баранина: 600 сомов за килограмм;
  • растительное масло: 130-140 сомов за литр;
  • сахар (Кыргызстан): 85-90 сомов за килограмм;
  • рис: 120-130 сомов за килограмм;
  • макаронные изделия: 65-70 сомов за килограмм;
  • яйца (10 штук): 93-96 сомов;
  • морковь: 33-34 сома за килограмм;
  • картофель: 40-45 сомов за килограмм;
  • лук: 25-33 сома за килограмм;
  • хлебные изделия (лепешка): 82-85 сомов за килограмм;
  • цемент: 7,5 сома за килограмм;
  • бензин Аи-92: 68,3 сома за литр;
  • уголь (местный): 9,5 сома за килограмм.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311996/
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