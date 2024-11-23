Антимонопольная служба проверила цены на социально значимые товары в Раззакове

Сотрудники Баткенского областного отдела службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана совместно с представителями мэрии Раззакова провели мониторинг цен на основные товары в крупных торговых точках города. Об этом сообщили в ведомстве.

Результаты мониторинга: