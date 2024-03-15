День защиты прав потребителей. За год в Госантимонополию поступило 516 жалоб

Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции в сфере защиты прав потребителей в 2023 году рассмотрела 516 обращений. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Наиболее часто обращения касались вопросов обмена и/или возврата товаров надлежащего качества, но не подошедших по размеру, цвету, фасону и другим параметрам. Много обращений было по качеству товаров, работ или услуг, услуг связи. Обращаются и с жалобами на строительные компании, в основном по вопросам несоблюдения сроков завершения строительства и несоответствия метража.

По итогам рассмотрения обращений выявлено 368 нарушений, выдано 131 предписание, наложено 14 административных штрафов.

Перерасчет с потребителями составил 4 миллиона 162 тысячи 629 сомов.

Отметим, что 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей.