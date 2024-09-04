За восемь месяцев налоговая перевыполнила план по сборам на 7 миллиардов сомов

Налоговая служба перевыполнила план по налоговым и страховым сборам за январь — август 2024 года. Об этом сообщили в ведомстве.

Суммарно собрано 187 миллиардов 718,5 миллиона сомов, что на 7 миллиардов больше установленного плана.

По сравнению с аналогичным периодом 2023-го налоговые поступления возросли на 29,7 миллиарда сомов. Из общего объема сбора 138 миллиардов 926,6 миллиона составляют налоги и платежи, тогда как страховые взносы — 48 миллиардов 792 миллиона сомов.

Налоги и платежи собраны с опережением плана на 586 миллионов сомов, что на 22,3 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. План по страховым взносам также перевыполнен на 6 миллиардов 327 миллионов сомов, что превышает сборы за январь — август 2023-го на 7,3 миллиарда.

В Налоговой службе отметили, что основными факторами, способствующими таким результатам, стали усиление налогового администрирования и внедрение цифровых инструментов.