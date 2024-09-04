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Экономика

Рубль продолжает дорожать. Доллар и евро, как и тенге с юанем, — дешевеют

Фото из интернета. Нацбанк считает ситуацию на валютном рынке Кыргызстана стабильной

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, тенге и юаня снизились относительно сома. Рубль с начала недели продолжает дорожать. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 84,31 сома, продают — по 84,79 сома. Номинальный курс Национального банка — 84,6077 сома (снижение — 0,15 процента).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 92,58 сома, продают — по 93,54 сома. Официальный курс — 93,4746 сома (снижение — 0,32 процента).

Российский рубль за последние сутки подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,933 сома, продают — по 0,97 сома. Курс Национального банка — 0,9466 сома (рост — 0,61 процента).

Курс казахского тенге за сутки также немного снизился. Сегодня его покупают по 0,1217 сома, продают — по 0,1895 сома. Официальный курс — 0,1754 сома (снижение — 0,11 процента).

Китайский юань немного подешевел к сому. В среднем его покупают по 11,85 сома, продают — по 12,85 сома. Официальный курс — 11,8862 сома (снижение — 0,28 процента).

  • С 1 сентября Национальный банк Кыргызстана начал официальную конвертацию сома к китайскому юаню.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303927/
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