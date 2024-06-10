Доллар и российский рубль продолжают дешеветь относительно сома

За последние сутки курсы российского рубля, доллара и тенге снизились по отношению к сому. Евро немного подрос. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,8 сома, продают по 87,7 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,2352 сома (снижение на 0,08 процента).

Евро немного подорожал. Сегодня его покупают по 93,5 сома, продают по 94,5 сома. Официальный курс — 95,9948 сома (рост — 0,04 процента).

Российский рубль за последние сутки подешевел. Сегодня в столице его покупают по 0,97 сома, продают по 0,99 сома. Курс НБ КР — 0,9812 сома (снижение — 0,2 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,135 сома, продают по 0,208 сома. Официальный курс — 0,195 сома (снижение на 0,15 процента).