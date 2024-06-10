Доллар и российский рубль продолжают дешеветь относительно сома

За последние сутки курсы российского рубля, доллара и тенге снизились по отношению к сому. Евро немного подрос. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.
Евро немного подорожал. Сегодня его покупают по 93,5 сома, продают по 94,5 сома. Официальный курс — 95,9948 сома (рост — 0,04 процента).
Российский рубль за последние сутки подешевел. Сегодня в столице его покупают по 0,97 сома, продают по 0,99 сома. Курс НБ КР — 0,9812 сома (снижение — 0,2 процента).
Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,135 сома, продают по 0,208 сома. Официальный курс — 0,195 сома (снижение на 0,15 процента).
- С начала июня Национальный банк дважды скупал доллары на валютном рынке. Последний раз, 8 июня, приобрел $40,7 миллиона.
- С начала 2024 года это девятая валютная интервенция. В общей сложности Нацбанк изъял с рынка $202 миллиона 459 тысяч.