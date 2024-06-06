Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) и Кыргызстан подготовили к реализации проект реабилитации автомобильной дороги Арал — Суусамыр. Об этом заявлено в ходе встречи делегации ЕФСР и заместителя министра транспорта и коммуникаций КР Бекназара Базаралиева.

Сейчас Кыргызская Республика работает над заявкой для получения соответствующего финансирования со стороны ЕФСР. Предварительная заявка страны на реализацию проекта одобрена советом фонда в 2022 году. Общий объем финансирования проекта составит не менее $200 миллионов, из которых ЕФСР предоставит порядка $160 миллионов.

«В результате реализации проекта существенно увеличится пропускная способность автодорожной сети КР в направлении с севера на юг и с юга на север. Повысится уровень безопасности дорожного движения. Будут обеспечены условия для беспрепятственного проезда грузового и пассажирского транспорта в зимний период, существенно ограниченные сейчас», — рассказали в ЕФСР.