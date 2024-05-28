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Экономика

Спроса на валюту нет. Нацбанк о том, почему дешевеет доллар

В Национальном банке объяснили, почему в последнее время снижается курс доллара США к кыргызскому сому.

По словам начальника экономического управления НБ КР Мамбеткул кызы Айнуры, в республике в рамках режима плавающего обменного курса рынок сам определяет спрос и предложение на валюту и динамику курса. На сегодня в стране сохраняется гибкость обменного курса.

«Сейчас спрос на иностранную валюту понижен, а предложение увеличено. Соответственно, это влияет на обменный курс. Нацбанк проводит интервенции, но только для сглаживания резких колебаний», — сказала Мамбеткул кызы Айнура.

За последние сутки курсы российского рубля и евро выросли относительно сома. Доллар пока дешевеет, а тенге стабилен.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295177/
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