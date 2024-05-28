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Экономика

Курс продажи российского рубля в обменках Бишкека почти сравнялся с сомом

За последние сутки курсы российского рубля и евро выросли относительно сома. Доллар пока дешевеет, а тенге стабилен. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 87,66-87,9 сома, продают по 88,2-88,39 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,9143 сома (снижение на 0,01 процента).

Евро немного подорожал. Сегодня его покупают по 94,96-95,2 сома, продают по 95,5-95,96 сома. Официальный курс — 95,387 сома (рост — 0,18 процента).

Российский рубль также немного поднялся в цене. Сегодня в столице его покупают по 0,979-0,985 сома, продают по 0,99-0,999 сома. Курс Национального банка — 0,9888 сома (рост — 2 процента).

Курс казахского тенге за сутки не изменился. Его покупают по 0,1371-0,139 сома, продают по 0,2- 0,205 сома. Официальный курс — 0,1984 сома.

Нацбанк в мае дважды скупал доллары на валютном рынке. С начала текущего года это шестая интервенция по покупке валюты. Всего с начала 2024-го НБ КР изъял с рынка $144 миллиона 850 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295161/
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