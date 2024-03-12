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Экономика

В 2023 году сом подешевел к доллару США на 4,6 процента

С начала 2023 года наблюдалось ослабление индекса номинального и укрепление индекса реального эффективного обменного курса. Об этом говорится в отчете Национального банка о денежно-кредитной политике.

По фактическим данным, индекс номинального эффективного обменного курса (НЭОК) сома c начала 2023 года снизился на 1,3 процента. Это связано с обесценением сома по отношению к евро на 7,7 процента, к казахскому тенге — на 6,2 процента, к доллару США — на 4,6 процента, к китайскому юаню — на 2,8 процента.

При этом сом укрепился к турецкой лире на 48,8 процента, к российскому рублю — на 31,5 процента, к японской иене — на 2,1 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288717/
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