Ozon и Торгово-промышленная палата КР договорились о сотрудничестве

Маркетплейс Ozon и Торгово-промышленная палата Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничества. Церемония прошла сегодня в рамках форума Digital Kyrgyzstan.

Стороны договорились поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства в республике, обеспечивать гармоничный рост экономики в сегмент онлайн-торговли. В фокусе сотрудничества — развитие экспортного потенциала продукции местного производства на 46 миллионов покупателей Ozon в странах СНГ.

«Наша ключевая задача — это развитие экспорта и популяризация товаров кыргызстанских производителей на пространстве ЕАЭС. Ozon — один из крупнейших маркетплейсов, который работает уже в пяти странах СНГ. Подписанный сегодня меморандум позволит шире использовать наши информационные возможности для обучения предпринимателей», — отметил глава Торгово-промышленной палаты Темир Сариев.

Помимо прочего, партнерство предусматривает содействие развитию женского предпринимательства, проведение образовательной работы, совместных консультаций и мероприятий, а также запуск информационных и рекламных кампаний и взаимный обмен опытом.

«Рынок электронной коммерции Кыргызстана растет и имеет большой потенциал. Предприниматели производят качественные товары, которые пользуются большим спросом как на внутреннем рынке, так и за его пределами. Мы с ТПП будем помогать предпринимателям выходить на новые рынки и наращивать оборот на маркетплейсе», — заключил директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон.