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Экономика

Резкое снижение курса рубля в обменках Бишкека прокомментировали в Нацбанке

Национальный банк Кыргызстана отреагировал на заметное снижение курса рубля в обменных бюро Бишкека.

По его данным, аналогичная ситуация наблюдается и в банках страны.

«В свете недавних событий в Российской Федерации курс рубля значительно снизился, достигнув отметки в 0,861 с предыдущего уровня 1,01. Это стало очевидным в большинстве банков Кыргызстана, где курс рубля (покупка) упал ниже 1 сома», — говорится в сообщении регулятора.

По его данным, средний курс российского рубля в банках Кыргызстана составляет 0,93 сома (покупка), 1,05 сома (продажа).

«В пятницу курс рубля составлял 1,02-1,03 сома — покупка, 1,045-1,07 сома — продажа», — сказано в сообщении Нацбанка.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268926/
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