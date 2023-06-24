На зарплату в Бишкеке можно купить в три раза меньше продуктов, чем в Москве

По итогам мая самые низкие цены на баранину и сливочное масло среди столиц стран Евразийского экономического союза оказались в Бишкеке. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его информации, у всех товаров первой необходимости в мае максимальную среднюю стоимость по сравнению с остальными столицами государств ЕАЭС зафиксировали в Москве.

В мае среди столиц стран объединения максимальная средняя розничная цена на яйца ($1,32 за десяток) отмечена в Астане, а минимальная розничная ($1,11) — в Минске.

Наиболее низкая стоимость баранины ($6,72) и сливочного масла ($5,04) в мае зарегистрирована в Бишкеке. Самые дешевые говядина ($4,79) и пастеризованное молоко ($0,654) продавали в Минске.

В мае картофель в Бишкеке был дороже на 21,7 процента, чем в Астане. Стоимость хлеба из муки первого сорта была на 37 процентов выше, чем в столице Казахстана. Говядина в Минске на 26,8 процента дешевле, чем в столице Кыргызстана.

Средняя цена на яйца в мае по Бишкеку превысила ее уровень в Минске (на 12,6 процента), пастеризованное молоко — в Астане (на 4,4 процента) и Минске (на 28,6 процента).

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам государств ЕАЭС свидетельствует о том, что на среднюю зарплату меньше всего можно купить в Бишкеке. Это связано с низким размером среднего оклада.

Например, в столице Кыргызстана на среднюю заработную плату можно купить более 700 килограммов муки, тогда как в Москве — в 3,4 раза больше (2 тысячи 365 килограммов). В Астане на одну зарплату можно приобрести 3 тонны картофеля, а в Бишкеке около одной тонны.

На бишкекскую заработную плату можно купить в 3,2 раза меньше продуктов, чем на московскую. Самый большой разрыв — в возможности купить яйца (в 4,4 раза), а самый меньший — в покупке сливочного масла (в 1,6 раза).